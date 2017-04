Portugal deverá crescer entre 1,7% e 2% em 2017, prevê Fórum para a Competitividade

O produto interno bruto (PIB) nacional irá continuar a acelerar no primeiro trimestre do ano, segundo a mais recente previsão do Fórum para a Competitividade. A associação de direito privado, que inclui dezenas de empresas, associações empresariais e personalidades, estima que o PIB português cresça, no primeiro trimestre do ano, 2,1% em termos homólogos e 0,4% em cadeia.

No total do ano, o Fórum para a Competitividade não tem uma estimativa fechada, mas refere que “sem a ocorrência de choques externos ou internos que levem a uma queda abrupta da confiança de consumidores e empresas, a atividade continuará a expandir, devendo crescer entre 1,7% e 2%”, em comunicado.

Apesar da previsão otimista em relação ao crescimento económico no país, a associação considera “bastante provável” que os próximos trimestres registem uma desaceleração do crescimento em cadeia, já que os fatores de suporte do final de 2016 e início de 2017, “fazem já parte do passado”, referindo-se principalmente a aumentos de salários e pensões, bem como reduções de impostos.