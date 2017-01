Portugal desce um lugar no ranking da corrupção

Portugal caiu um lugar no ranking da Transparency International de 2016 e está agora na 29ª melhor posição no combate à corrupção no setor público, num conjunto de 176 países. A informação divulgada esta quarta-feira pela organização não-governamental anticorrupção aponta ainda para o recuo de um lugar face ao resultado alcançado no ano passado.

O país obteve uma pontuação de 62 pontos em 100 possíveis, numa escala em que 100 significa “muito transparente” e 0 “muito corrupto”.

“Portugal está estagnado no combate à corrupção”, indica a direção da Transparência e Integridade Associação Cívica (TIAC), representante em Portugal da Transparency International, ao Diário de Notícias, e realça que “uma variação de um ponto em 100 não é estatisticamente significativa”.