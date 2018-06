Portugal continua com taxas de juro no crédito a empresas mais altas que Espanha

Em Portugal a Taxa de Juro de Novos Empréstimos com maturidade original até 1 ano dos Bancos às Empresas, fixou-se em 2,56%, aumentando 0,17 p.p. face ao mês anterior. Em Espanha e na Alemanha, as taxas de juro de Novos Empréstimos com maturidade original até 1 ano dos Bancos às Empresas passaram de 1,88% e 1,32% em março de 2018 para 1,90% e 1,27% em abril de 2018, respetivamente.

Em abril de 2018, segundo as estatísticas do BCE, a Taxa de Juro de Novos Empréstimos dos Bancos em Portugal às Empresas aumentou de 2,41% para 2,55%. Segundos a documento publicado pelo BCE Taxas de Juro de Novos Empréstimos e Novos Depósitos na Área Euro, no mês de abril de 2018, a Taxa de Juro de Novos Empréstimos com maturidade original até 1 ano dos Bancos em Portugal às Empresas, fixou-se em 2,56%, aumentando 0,17 p.p. face ao mês anterior. Relativamente a Espanha e Alemanha, as taxas de juro de Novos Empréstimos com maturidade original até 1 ano dos Bancos às Empresas passaram de 1,88% e 1,32% em março de 2018 para 1,90% e 1,27% em abril de 2018, respetivamente.

