Portugal continua abaixo da média europeia na Inovação

O European Innovation Scoreboard (EIS) 2018, com dados relativos a 2017, coloca mais uma vez Portugal no grupo dos países classificados como inovadores moderados.

A performance de Portugal continua abaixo da média da União Europeia na maioria das dimensões. São exceção o Ambiente Propício à Inovação, os Inovadores e os Sistemas de Investigação Atrativos. Por outro lado, as dimensões em que Portugal mais se afasta da média europeia são as do Impacto nas Vendas e as Ligações em Cadeia.

O EIS é um painel que produz anualmente uma avaliação comparativa do desempenho dos países da UE a 28 nas áreas da investigação e da inovação, classificando-os em Inovadores Líder, Forte, Moderado, ou Modesto.

Portugal mantém os lugares ocupados no ranking anterior, posicionando-se no 18.º lugar no conjunto das 36 economias analisadas e no 14.º lugar do ranking no conjunto dos países da UE a 28, acima de países como Espanha, Itália ou Grécia, e logo abaixo da República Checa.

Em relação ao EIS do ano anterior, evidenciam-se as melhorias nos pilares do Ambiente Propício à Inovação (+29,8 pontos), no Impacto no Emprego (+16,0 pontos) e nos Sistemas de Investigação (+7,1 pontos) e uma degradação no Financiamento e Apoios (-12,5 pontos), no Investimento das Empresas (-4,0 pontos) e nos Recursos Humanos (-2,0 pontos).

A análise mostra que há uma tendência positiva na maioria dos países da UE, com Malta, Holanda e Espanha a registar desenvolvimentos substanciais no sector.

Os países que lideram o índice são a Suécia, a Dinamarca e a Finlândia e os menos inovadores a Roménia, a Bulgária e a Croácia.

No EIS, os 28 estados membros da UE são classificados e reunidos em quatro diferentes grupos de acordo com a sua performance. Esta classificação depende do cálculo realizado com base em 27 indicadores, agrupados em 10 indicadores de inovação, que dá origem a um indicador compósito que mede a performance média de cada país, explica o Gabinete de Estudos do Ministério da Economia.