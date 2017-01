Portugal continua com o 4.º maior défice da Zona Euro

Mas, face ao segundo trimestre de 2016 (1,5%), entre julho e setembro, o défice da zona euro aumentou em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

No conjunto dos 28 Estados-membros da UE, o défice público foi, no terceiro trimestre de 2016, de 1,9% do PIB, valor que compara com os 2,2% do mesmo período de 2015 e com os 1,8% do trimestre anterior.

Entre os 18 Estados-membros para os quais há dados disponíveis, Portugal teve, no período em causa, o quarto maior défice público (3,0%), depois da Bélgica (3,8%), do Reino Unido (3,7%) e da França (3,5%).

Segundo o gabinete oficial de estatísticas da UE, no terceiro trimestre, as receitas públicas totais na zona euro atingiram os 46,5% do PIB, ligeiramente acima dos 46,0% entre abril e junho de 2016, enquanto as despesas representaram 48,2% do PIB, acima dos 48,1% do trimestre anterior.

Na UE, as receitas públicas trimestrais subiram 0,1 pontos para os 45,1% do PIB, tendência acompanhada pelas despesas que subiram de 46,8% para 46,9% do segundo para o terceiro trimestre do ano passado.