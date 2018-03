Portugal anda mais papista que o Papa

Há limites para a história do ser e parecer. Alguém se deu ao trabalho de divulgar esta semana uma lista de personalidades do Governo, das autarquias, da justiça e outros que, em alguma altura da sua vida, pediu bilhetes ao clube – no caso, o Benfica – para ir a determinado jogo de futebol. Primeiro o ministro das Finanças, agora o primeiro-ministro quando era Presidente de Câmara.

E então? Este facto, por si só, não mereceria sequer nota, a menos que na sequência desses pedidos fossem contados episódios concretos de favorecimento a esse clube ou funcionários pelas pessoas que fizeram esses pedidos. Estarão a pensar: pessoas politicamente expostas ou semelhantes têm um dever de reserva e independência quando se trata de aceitar presentes. Certo. E está regulado.

No caso de António Costa, nem tentaram. Limitaram-se a sugerir que o primeiro-ministro aceita compadrios com clubes. Ficará o assunto por aqui ou será que ainda se vão lembrar de, seis anos depois, fazer buscas à Câmara de Lisboa, como fizeram no Ministério das Finanças quando se tratou de Centeno?