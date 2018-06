Portugal: an Open Innovation Country

O aumento da produtividade através da inovação é sempre mais saudável e tem impacto mais duradouro do que se for alcançado através da redução de salários. Há uma vasta literatura teórica e empírica que confirma isto, apesar de haver ainda quem defenda o aumento de competitividade atuando sobre o “preço do fator trabalho”.

Os dados de longo prazo existentes mostram que Portugal tem conseguido convergir com a média da União Europeia (UE) no que respeita aos principais indicadores de inovação (com exceção do período 2011-2015), posicionando o nosso país como moderadamente inovador na UE. A evidência mostra que tal convergência se deve, em grande parte, à ação e esforço das políticas públicas (não só ao nível do financiamento, mas também à capacitação e diversificação dos atores do SNI – Sistema Nacional de Inovação), mas também ao crescente número de empresas que desenvolvem atividades de inovação (de produto, serviços, processo, organização, marketing) e de investigação e desenvolvimento.

E são cada vez mais as empresas que desenvolvem essas atividades em colaboração com as entidades de I&D e do ensino superior, quer nacionais quer de outros países, mas também com outras empresas, mesmo concorrentes. A inovação e I&D colaborativa é uma realidade crescente e cada vez mais adotada, confirmada, por exemplo, na forte procura que têm tido os instrumentos financeiros do Portugal 2020 que apoiam os projetos colaborativos, mas também a forte adesão das entidades nacionais ao Horizonte 2020. Apesar de representarem uma minoria no universo das mais de 300.000 empresas existentes em Portugal, são cada vez em maior número e mais qualificadas, tendo muitas delas os mercados internacionais como principais clientes (principalmente as start-ups).