Porto de Sines bate novos recordes e supera 51 milhões de toneladas

Após anos de sucessivos recordes no porto de Sines, o ano de 2016 não foi uma exceção e até reforçou essa tendência.

No ano passado, o porto alentejano, atualmente liderado por José Luís Cacho, registou mais de 51 milhões de toneladas movimentadas, o que correspondeu a uma variação homóloga de 16,4%.

O porto de Sines, gerido pela APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, teve todos os terminais a crescer, com especial destaque para o terminal de contentores, com um crescimento homólogo de 25%.