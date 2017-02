Porto Santo perde escala em 2016 mas ganha mais 451 passageiros

Em 2016 estiveram na “Ilha Dourada” 2.307 passageiros e 1.163 tripulantes, sendo que embarcaram 10 passageiros e desembarcaram 22 turistas.

Em 2015, o número de passageiros tinha atingido os 1.856. Por isso, o saldo registado é positivo com um aumento de 451 cruzeiristas.

No entanto, o aumento no número de passageiros não foi acompanhado pelo das escalas. O Porto Santo contou o ano passado com menos um navio de cruzeiros em relação a 2015. Daí que em 2016 o quadro de escalas na segunda maior ilha habitada da Região Autónoma da Madeira tenha ficado mais pobre com apenas três paquetes contra os quatro do ano anterior.

O maior número de escalas do ano passado aconteceu em abril, com duas, com um total de 1.846 passageiros, equivalente ao total de 2015. A outra escala registou-se em junho, com 461 passageiros.

Em relação aos navios que passaram pela ilha naquele quarto mês de 2016 foram os seguintes: o “Horizon”, no dia cinco de abril, depois de escalar a Madeira, e o “Amadea”, no dia 24. A restante escala foi do “Voyager”, no dia um de junho, depois de passar pelo Funchal.

Em comparação com 2015, o número de escalas manteve-se em abril, com duas. Contudo, o número de turistas foi menos de metade do que em período homólogo de 2016, com 668 passageiros. Os navios que passaram naquele mês de 2015 no Porto Santo foram os seguintes: o “Adonia”, no dia oito de abril, que aconteceu após escalar a Madeira, e o “Tere Moana”, no dia 13, que depois rumou à Madeira.

No mês de junho de 2015, ao contrário do ano passado, não teve nenhum navio de cruzeiros na ilha. As outras duas escalas ocorreram em novembro, com um total de 1.188 passageiros. Os navios que aportaram foram os seguintes: o “Voyager”, no dia cinco de novembro, que repetiu a passagem do ano anterior no Porto Santo, embora em mês diferente, e o “Prinsendam”, no dia 15.

Em 2015 apenas há a registar o desembarque na ilha de três passageiros, em abril.

Para este ano estão previstos três de navios de cruzeiros no Porto Santo: o “Midnatsol”, no dia 11 de abril, o “Amadea”, a 19 de maio, e o “Black Watch”, no dia 24 de novembro.