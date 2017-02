Porto recebe Women Summit’17 no Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher juntará 36 mulheres de relevo nacional e internacional no Palácio da Bolsa, um dos edifícios mais emblemáticos do Porto e do Norte, para debater grandes questões da atualidade. A iniciativa, que toma o nome de Women Summit’17 é organizada pela One World e centra o debate na igualdade de género e na relevância económica, social e política da mulher.

Um jantar de gala com Ópera, no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, a realizar dia 7, antecede o debate do Dia Internacional da Mulher, dia 8. O debate será preenchido com quatro painéis temáticos: Negócios & empreendedorismo, política & sociedade, ciência & tecnologia e arte e cultura. No total serão 16 oradoras, entre as quais: Ana Aragão, arquiteta e ilustradora, Catarina Selada, da Inteli, Ondina Afonso, do Clube de Produtores do Continente e Susana Sargento, da Veniam.

A comissão de honra da iniciativa é integrada por Ana Pinho, presidente da Fundação de Serralves, Elvira Fortunato, professora catedrática da Universidade Nova Lisboa e diretora do Centro de Investigação de Materiais, Isabel Mota, presidente indigitada da Fundação Calouste Gulbenkian, Manuela Veloso, professora e investigadora em Inteligência Artificial e Robótica na Carnegie Mellon University e Guilhermina Rego, vice-presidente da Câmara Municipal do Porto.