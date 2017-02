Porto poderá ter taxa turística de dois euros por dormida

O presidente da Câmara do Porto referiu que o Porto é uma cidade suficientemente “madura” para se poder criar uma taxa turística. Rui Moreira não avançou números, na conferência realizada pelo “Eco” nesta quinta-feira, mas o “Público” avança que o autarca admite a possibilitar de taxar as dormidas em dois euros, ainda que o preço não esteja fixado.

“Não seria correto estar a lançá-la agora, (…) mas acho que a taxa turística é um tema interessante para debater”, afirmou o presidente da Câmara do Porto, à margem do encontro de ontem, onde adiantou que a receita que provém da nova taxa deve servir “para diminuir o peso da pegada turística”.

De acordo com o jornal, este valor de dois euros foi apresentado aos membros da Casa dos 24, com quem Rui Moreira se reuniu há cerca de três meses e a quem apresentou contas e indicou a hipótese de se taxar em dois euros cada estada na ‘Cidade Invicta’, no próximo mandato.