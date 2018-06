Porto Novo: Investimentos privados nas pescas podem ultrapassar um milhão de contos nos próximos dois anos

Trata-se de investimentos anunciados esta sexta-feira, no Porto Novo, pelo empresário Geir Eriksen, que, conforme realçou, vai investir de imediato cerca de 70 mil contos na transformação do pescado para exportação, prometendo até 2020 alargar o projecto e construir um pequeno cais de pesca, para dar suporte ao empreendimento.

Geir Eriksen, de nacionalidade norueguesa, falava esta sexta-feira, 22, no acto de assinatura do contrato com a Câmara Municipal do Porto Novo que lhe permite explorar a unidade de transformação do pescado deste concelho que, praticamente, nunca chegou a funcionar devido a problemas de equipamentos.

Na ocasião, o investidor norueguês disse ter escolhido Porto Novo para realizar esses investimentos por ser um concelho com “muitas potencialidades” no sector das pescas.