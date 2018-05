Porto Moniz hasteia bandeira azul a 1 de junho

O município do Porto Moniz vai hastear a bandeira azul a 1 de junho. Em paralelo decorrem as comemorações alusivas ao Dia Mundial da Criança.

A bandeira azul é símbolo que representa a qualidade e distingue as localidades que cumprir um conjunto de critérios relativos a áreas como a informação e educação ambiental, qualidade da água balnear, gestão ambiental e equipamentos, e segurança e serviços.

O galardão é promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa. Os municípios do Funchal, Santa Cruz, Machico, Santana, São Vicente, Calheta, e Porto Santo possuem instâncias balneares assinaladas com a bandeira azul.

Para além da cerimónia de hastear da bandeira azul o município do Porto Moniz assinala, em paralelo, o Dia Mundial da Criança, com actividades programadas desde as 09h30, na frente mar da Vila do Porto Moniz.