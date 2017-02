Porto eleito o Melhor Destino Europeu de 2017

O Porto foi eleito o Melhor Destino Europeu de 2017 numa votação que englobava outras 19 cidades europeias, anunciou hoje a European Best Destinations.

A votação, que contou com participantes do mundo inteiro, terminou hoje e elegeu a Cidade Invicta como o melhor destino para se visitar neste ano, galardão que já tinha sido arrebatado pelo Porto em 2012 e 2014.

Para trás ficaram as finalistas Viena (Áustria), Berlim (Alemanha), Atenas (Grécia), Londres (Inglaterra), Bruxelas (Bélgica), Praga (República Checa), Basileia (Suíça), Stari Grad (Croácia), Wild Taiga (Finlândia), Amesterdão e Roterdão (Holanda), Madrid e San Sebastian (Espanha), Sozopol (Bulgária), Gdansk (Polónia), Roma e Milão (Itália), Paris e Bonifacio (França), que também entraram no concurso.

A oitava edição dos European Best Destinations recebeu 426 mil votos, sendo que a cidade do Porto contabilizou mais de 130 mil.

O Douro e o vinho, assim como outras atrações da cidade, parecem ter conquistado os estrangeiros que foram os votantes que mais contribuíram para que o Porto fosse eleito, revelou o vereador do Turismo, Manuel Aranha ao Observador, demonstrando que “a cidade tem um posicionamento de destino de excelência lá fora”.

Manuel Aranha acrescenta ainda que os cidadãos do Porto estão orgulhosos “por receberem mais uma vez este prémio, fruto de uma votação aberta a todo o mundo”.

Voting is now closed! The 8th edition of #EBD2017 beats all previous figures with a total of 426,859 votes from 174 countries 🌍 Thank you 👏 pic.twitter.com/AFbIScpUgD

— Best Destinations (@ebdestinations) February 10, 2017