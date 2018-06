Porto do Maio já tem financiamento

“Finalmente as condições estão reunidas para que possamos avançar com a construção do Porto do Maio. Uma infraestrutura que será determinante para o desenvolvimento desta ilha”, começou por escrever o governante, vai aproveitar a estada do presidente do BAD na cimeira da CPLP em Julho, na CPLP; para já lançar o concurso público da construção do porto maiense.

“Vamos investir cerca de 15 milhões de euros nesta infraestrutura. Já temos o compromisso de financiamento muito forte do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD). O Presidente do BAD estará em Cabo Verde no mês de julho próximo, no âmbito da Cimeira dos Chefes de Estado da CPLP, na ilha Sal, e vamos aproveitar esta vinda do Dr. Akinwumi Adesina para marcar a autorização do BAD para o lançamento do concurso da construção do Porto Maio”, avança Olavo Correia, antes de acrescentar que o Porto da ilha do Maio “vai manter a sua localização actual, conforme recomendam os estudos técnicos realizados”.

Ainda segundo o vice-primeiro-ministro, o BAD vai emprestar a Cabo Verde “cerca de 1,5 milhão de euros para investir na estrada de acesso ao Porto e num programa de apoio aos jovens e às mulheres da ilha do Maio, quer ao nível da formação, como ao nível do financiamento, através das microfinanças, ao nível da promoção empresarial, por forma a que possam estar preparados e melhor tirarem proveito dessa infraestrutura. No total, estamos a falar de 16,5 milhões de euros para esta ilha de grandes potencialidades e que precisa alavancar”, promete Olavo Correia.