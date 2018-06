Porto do Funchal apresenta declínio de 31% no número de passageiros

Os Portos da Madeira reportaram um declínio de 31% no número de passageiros que passaram pela infraestrutura portuária do Funchal em maio.

Em maio passaram pelo Porto do Funchal 15 mil 492 passageiros. As quebras são também extensíveis ao número de escalas. Neste mesmo mês existiram oito escolas o que representa uma quebra de 38% face ao período homólogo.

Este é o primeiro mês do ano em que são apresentados resultados negativos em comparação com o período homólogo pelos Portos da Madeira.

De referir que em 2017 tinham 22.523 passageiros, em maio, através de 13 escalas efectuadas no Porto do Funchal. Os meses compreendidos entre maio e agosto são tendencialmente a época mais baixa na infraestrutura portuária face a outras alturas do ano.