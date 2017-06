Porto de Lisboa ‘vale’ 58 mil milhões de euros

O impacto económico total das atividades desenvolvidas pelo porto de Lisboa ascende a 58 mil milhões de euros, de acordo com um estudo desenvolvido pela consultora liderada pelo economista e ex-governante Augusto Mateus, a que o Jornal Económico teve acesso. De acordo com o documento, “o impacto económico total associado ao porto de Lisboa, tendo em consideração os efeitos diretos, indiretos e induzidos, ascende a 58 mil milhões de euros de produção nacional, 722 mil postos de trabalho, 16% do volume de emprego em Portugal, 23 mil milhões de euros de VAB [Valor Acrescentado Bruto], 15% da riqueza gerada a nível nacional, e praticamente 11 mil milhões de euros em remunerações”, conclui o estudo coordenado por Augusto Mateus (ver tabela).

