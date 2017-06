“Porto de Lisboa está no caminho da recuperação”, realça presidente da CPL

Em entrevista ao Jornal Económico, Rui Raposo, presidente da CPL – Comunidade Portuária de Lisboa, está confiante na recuperação das cargas para o porto da capital depois de anos muito turbulentos provocados pelas greves dos estivadores, em que foi visível o declínio das cargas e o afastamento de grandes armadores mundiais. Este responsável alerta, contudo, para a necessidade de, nos tempos mais próximos, nada vir a afetar a imagem e a atividade do porto de Lisboa, para esta recuperação se poder consolidar.

Quanto aos novos terminais, de contentores ou multiusos, previsto para o Barreiro, e de cruzeiros, que deverá estar concluído em junho, em Santa Apolónia, Rui Raposo destaca as vantagens dos dois projetos para o desenvolvimento do porto da capital e da economia da cidade. Temas que foram discutidos no seminário que a própria CPL promoveu no passado dia 15, “Porto de Lisboa – desafios e Afirmação”, numa iniciativa que contou com a presença de Ana Paula Vitorino, ministra do Mar.

Do ponto de vista da CPL, quais são as perspectivas de desenvolvimento do porto da capital?

Agora que a questão do trabalho portuário em Lisboa ficou normalizada, a CPL vê com algum optimismo, e até normalidade, não só a retoma da actividade como, principalmente, a possibilidade real de os parceiros poderem trabalhar em conjunto, sem entraves, na construção de um porto mais moderno e eficaz, com outra imagem, que venha potenciar o desenvolvimento e os negócios na região da Grande Lisboa. Este trabalho conjunto de promoção da excelência das condições da atividade portuária em Lisboa carece ainda, no entanto, da definição final do ordenamento portuário na região que terá inevitavelmente que ser “desenhado” pelo poder político com a contribuição dos players do setor e da cadeia logística. É muito importante dar a conhecer aos armadores quais são as expectativas do porto de Lisboa nos próximos 10/20 anos. É fundamental saber casar o interesse de investimento em novos terminais, que julgamos existir, com a disponibilidade da oferta de espaços possíveis na grande região de Lisboa.

De que forma é que os conflitos laborais e as greves travaram o crescimento do porto de Lisboa e de que forma é que poderão ser evitados no futuro?

De forma muito significativa. Basta atentarmos nos números do crescimento da carga em Lisboa antes de ocorrerem as duas principais greves e depois olharmos para o que aconteceu durante e imediatamente após a última greve. Os diversos avisos que se foram fazendo quanto aos prejuízos imediatos, mas ainda mais grave, quanto à degradação da imagem e da confiança no porto de Lisboa, caíram sempre em saco roto. Só quando se materializou o efetivo abandono do porto de Lisboa por parte de alguns armadores e serviços, começou a ficar claro para todos que a situação tinha batido no fundo e que era urgente fazer algo para a inverter. Julgo que a História e a estatística onde constará em números a confirmação de que com greves, todos, sem excepção, perdemos, ajudará a que não se voltem a cometer erros similares no futuro.

A CPL considera viável ou plausível o projeto de fusão entre os portos de Lisboa e de Setúbal que, na prática, nunca saiu do papel?

Tanto quanto lhe é dado saber, o projeto de administração conjunta dos portos de Lisboa e Setúbal está a decorrer, embora com muito esforço e trabalho, sem grandes sobressaltos, tendo em vista uma definição e clarificação de como articular de forma óptima toda a oferta portuária na região, tendo em consideração o conjunto da oferta de forma integrada, adequando e optimizando todas as valências para que a resultante do conjunto seja superior em qualidade e valor à soma de cada porto isoladamente.

Que vantagens poderá trazer o projeto do novo terminal de contentores ou multiusos do Barreiro para o porto de Lisboa, para a capital e para a economia nacional?

Em primeiro lugar, gostaríamos de realçar que a simples existência de novos terminais já será de per se sempre um valor acrescentado para a economia nacional. No modelo que o Governo advoga e que também defendemos a construção de novos terminais só se fará se houver interesse e consequente investimento privado. Ora, num período em que Portugal necessita desesperadamente de mais investimento, sempre e quando o mesmo ocorra, é um facto para saudar. Depois, e porque o projecto do novo terminal de contentores ou multiusos a ser, eventualmente, construído no Barreiro se traduz em mais oferta portuária, parece-nos que contribuirá para dinamizar a captação de mais serviços, escalas, e consequentemente carga na grande região de Lisboa o que é indubitavelmente também positivo para o País. Finalmente porque existe a convicção que nos próximos anos o mercado da “distribuição”, a nível europeu, será um dos que mais crescerá, sendo fulcral que Portugal se posicione fortemente em termos de quantidade e qualidade de oferta para poder aproveitar essa janela de oportunidade.

Que vantagens poderá trazer a próxima inauguração do novo terminal de cruzeiros do porto de Lisboa para a infraestrutura, para a cidade de Lisboa e para a economia do país?

Em primeiro lugar, deve referir-se a excelência arquitetónica do novo terminal de cruzeiros. É sem dúvida um “equipamento” que, para além de embelezar uma zona histórica da cidade vem no seguimento de um modelo de modernidade que enriquece as margens do Tejo. Lisboa vive um boom no turismo e é muito importante este reinventar a cidade com obras que a distingam. Depois, Lisboa precisava de um verdadeiro terminal de cruzeiros adaptado às exigências técnicas e operacionais que os novos navios demandam, mas também capaz de fazer face com eficácia e rapidez ao enorme fluxo de passageiros em trânsito e em operações de embarque/desembarque.

Outras cidades/portos que concorrem directamente com Lisboa na captação dos cruzeiros já haviam construído novas e modernas gares, o que nos deixava em desvantagem competitiva. Nesse sentido, o novo terminal de cruzeiros do porto de Lisboa acaba por “nascer” naturalmente. Obviamente que é expectável que, por haver melhores condições técnicas, aumente o número de escalas de navios de cruzeiros em Lisboa. Isto irá beneficiar, num primeiro momento, essencialmente a cidade e os seus arredores através das excursões, mas depois o País todo usufruirá, pois está provada a correlação forte que existe entre um cruzeirista que visita uma cidade e que volta depois para uma viagem turística de vários dias no país.

Como vê a CPL a demora no arranque do projeto e do concurso público para ligação ferroviária dos portos nacionais à fronteira com Espanha, em Caia?

Num tempo em que o transporte obedece cada vez mais à multimodalidade de uma cadeia logística, o não aproveitamento da possibilidade de todas as ligações que optimizem segmentos dessa cadeia é seguramente um passo atrás que se dá num mercado altamente competitivo. Ninguém esperará que o projecto arranque ou fique pronto. Quem tem que “desenhar” a cadeia logística que melhor sirva e optimize os seus interesses não ficará à espera que um determinado troço fique pronto, mas também é verdade que se mais tarde se vier a optar pela integração desse troço numa cadeia logística que já estava definida e a funcionar, será sempre mais difícil pois obrigará a repensar o modelo todo.

Como evoluiu a atividade do porto de Lisboa no primeiro trimestre e quais são as perspetivas de desenvolvimento previsíveis para este ano?

Conforme se poderá aferir com facilidade o porto de Lisboa está claramente no caminho de uma recuperação. Os números, embora ainda longe das expectativas do passado, são já algo encorajadores. Pelo menos é visível uma recuperação que tenderá a cimentar-se com o passar do tempo e com o reconquistar da confiança dos armadores. Todos teremos que trabalhar afincadamente para garantir essa confiança. É vital que nada, mas mesmo nada, possa vir a prejudicar a imagem do porto de Lisboa nos tempos mais próximos.

Um dos temas em debate no seminário do passado dia 15 de maio foi a ligação entre o porto de Lisboa e as cidades envolventes. Atualmente, como vê esta relação e qual a sua importância?

A Comunidade Portuária de Lisboa está consciente da importância do envolvimento das populações ribeirinhas do Tejo com o seu porto. Não foi à toa que definimos estrategicamente convidar todas as Câmaras ribeirinha para Associados da CPL. Queremos e precisamos que as populações estejam connosco e nos ajudem a defender e a desenvolver este enorme activo económico que é o seu porto. Sabemos que existem situações que podem ser conflituantes e, por isso, queremos encontrar em conjunto soluções que não só mitiguem essa conflitualidade como até a possam transformar numa situação win-win. l