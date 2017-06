Porto de Fujairah dos Emirados Árabes Unidos restringe navios que transportem bandeiras do Qatar

O porto de Fujairah dos Emirados Árabes Unidos emitiu um aviso esta segunda-feira, impedindo todos os navios que transportam bandeiras de Qatari e qualquer destino para ou provenientes dos portos do Qatar, disseram fontes comerciais.

“Como parte da decisão tomada pelos Emirados Árabes Unidos de romper todas as relações diplomáticas com o Qatar, os navios que transportam a bandeira do Qatar, ou os navios destinados ou que chegam dos portos do Qatar não estão autorizados a recorrer ao Porto de Fujairah independentemente da natureza da chamada até novo aviso “, disseram as autoridades num aviso enviado pela Reuters.