Porto Business School lança programa de aceleração de startups

A Porto Business School, em parceria com a Startup Discoveries, a Universidade do Porto e a Fábrica de Startups lança o seu primeiro programa de aceleração de startups, o Faststart PORTO 2017. Objetivo: promover o empreendedorismo no Norte de Portugal.

Podem candidatar-se potenciais empreendedores “com vontade de desenvolver uma startup de sucesso no mercado global”.

Como requisitos obrigatórios, o Faststart PORTO exige 20 horas de disponibilidade por semana, um bom nível de inglês e vontade de desenvolver uma ideia de negócio na área web e B2B (SaaS), disponibilizada e previamente validada por um grupo de especialistas.