Porto acusa Benfica de corrupção e águias respondem: “É absurdo”

O Sport Lisboa e Benfica (SLB) considera um “absurdo” as acusações de corrupção que foram feitas ao clube da Luz por parte do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto (FCP), Francisco J. Marques. De acordo com a edição desta quarta-feira do Record, que cita fontes ligadas ao Benfica, o clube não se revê na história que caracteriza como absurda.

Durante um programa no Porto Canal, emitido ontem, o responsável pela comunicação dos dragões afirmou que o clube de Luís Filipe Vieira teria beneficiado de um “esquema de corrupção”. Para fundamentar a sua acusação, Francisco J. Marques mostrou emails que terão sido trocados entre o comentador benfiquista Pedro Guerra e o antigo árbitro Adão Mendes.

“O primeiro-ministro é um grande homem e um grande líder, tem um grande amor ao glorioso. Hoje, o SLB manda mesmo e os outros não mexem nada. Dizem os sábios dos painéis que o FC Porto já não manda. Quem nos prejudicar, sabe que é punido”, pode ler-se numa das alegadas correspondências eletrónicas entre os dois.