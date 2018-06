Presidente do grupo Vila Galé: “Portela deve alargar funcionamento durante a noite”

Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo Vila Galé vai passar a gerir 34 unidades hoteleiras, em Portugal e no Brasil, no final de 2019, independentemente do resultado que surgir do concurso para a concessão por 30 anos de uma unidade hoteleira da Coudelaria de Alter do Chão, a que o empresário garante ir concorrer. Numa entrevista exclusiva ao Jornal Económico, na véspera de inaugurar mais um hotel, em Braga, o empresário revela ainda que o grupo vai passar a barreira dos oito mil quartos após a conclusão desta fase de expansão, com um investimento superior a 80 milhões de euros. Mas o empresário alerta para os perigos do setor. Diversificação de destinos e experiências, combate à desertificação dos centros das cidades, aposta no interior e uma solução noturna para ultrapassar os constrangimentos atuais do aeroporto Humberto Delgado são as receitas de Jorge Rebelo de Almeida para que o turismo continue a crescer em Portugal e combata a concorrência acrescida de outros mercados internacionais.

Como está a decorrer a atividade do Grupo Vila Galé em 2019?

Temos hoje uma previsão de crescimento do volume de negócios para este ano, embora se registe algum abrandamento em algumas áreas de negócio, como, por exemplo o Algarve [ver texto ao lado]. A nossa conta de exploração de abril está 4% a 5% superior à do período homólogo do ano passado. Esperamos encerrar este ano com um crescimento do volume de 4% a 5%, em linha com o que aconteceu nos primeiros meses deste ano, em relação aos cerca de 170 milhões de volume de negócios do Vila Galé em 2017. O resultado operacional, que em 2017 foi de cerca de 40 milhões de euros, deverá crescer numa proporção muito parecida com a evolução do volume de negócios. A nossa rev/par também aumentou em relação ao período homólogo.