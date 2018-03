Porta de avião russo abriu-se e lançou no ar três toneladas de ouro

A escotilha de um avião Antonov An-12, de fabrico russo, abriu-se acidentalmente quando o aparelho de carga levantava voo do aeroporto da cidade russa de Yakutsk, o que só seria notícia se tivesse causado mortos ou qualquer estrago avultado.

Não foi nada disso que aconteceu, mas o caso merece, mesmo assim, ser notícia: é que a avaria fez com que a carga se soltasse e caísse pela escotilha aberta – e a carga eram toneladas e toneladas de ouro em barra.

A ocorrência – a que com muita propriedade se poderia chamar ‘chuva de estrelas’ – parece não ter beneficiado ninguém, dado que o ouro caiu na pista de aterragem que o Antonov estava a usar para descolar. Os responsáveis do aeroporto conseguiram resgatar, segundo a agência noticiosa Tass, 172 barras de ouro, que n o conjunto pesam cerca de 3,4 toneladas – mas fica por esclarecer se houve a perda de alguma barra.

As autoridades russas vão agora investigar a ocorrência – que aconteceu numa pista com muito gelo – conforme explica a agência Tass. O aparelho era operado pela companhia aérea Nimbus e transportava 9,3 toneladas de ouro e outros metais preciosos, de acordo com informações divulgadas pelo comité estatal de investigação ao incidente.