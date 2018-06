Porsche desafia Tesla e investe em construtora de carros elétricos superdesportivos

A Porsche AG anunciou esta quarta-feira, dia 20 de junho, a aquisição de 10% da participação social da empresa croata Rimac Automobilii, construtora de carros superdesportivos elétricos. Nenhuma das empresas revelou o custo da transação.

Para a Porsche, o investimento representa um passo em frente na sua estratégia de desenvolver carros desportivos elétricos, depois de ter anunciado que irá construir o Taycan, um concorrente direto dos veículos elétricos da Tesla. Segundo o site da britânica BBC, a empresa alemã vai começar a produção da sua linha de carros elétricos no próximo ano.

Em comunicado, Lutz Meschke, membro do board executivo para as áreas de finanças e de tecnologias de informação da Porsche, revelou que a parceria com a Rimac deveu-se às suas “ideias e soluções extremamente promissoras”.

A Rimac apresentou em março de 2018, no salão de Genebra, a última versão do seu superdesportivo de dois lugares, O “C Two” tem 2.000 cavalos e alcança os 412 km/h, rivalizando com o La Ferrari da empresa italiana. O “C Two” tem uma autonomia de 450 km e, através de um sistema de carregamento rápido de 250 kW, consegue carregar 80% da bateria em apenas meia hora.

Do lado a Rimac, fundada em 2009 pelo croata e atual CEO, Mate Rimac, a parceria com a desportiva alemã testemunha a confiança depositada na empresa pelos grandes produtores mundiais de automóveis (OEM’s, na sigla inglesa). Em relação ao negócio, o CEO realçou a importância da “parceria colaborativa” com a Porsche no desenvolvimento estratégico da empresa “se tornar um líder em fornecer tecnologia de veículos elétricos para os OEM’s”.

Esta foi a segunda ronda de financiamento da empresa depois de, em setembro de 2017, ter assegurado um investimento de 30 milhões de euros da maior produtora de baterias asiática, a chinesa Camel Group.