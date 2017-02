Porque é que os hotéis de luxo em Portugal são tão baratos?

O preço de um quarto duplo no Vintage Lisboa, um hotel de cinco estrelas, é de 122 euros, com pequeno-almoço. Quem o diz é a Bloomberg, que escreveu um artigo onde explica porque é que Portugal tem os preços mais competitivos no que diz respeito aos hotéis de luxo.

Para a explicação temos de recuar até 2011, quando Portugal pediu um plano de resgate e deixou o FMI entrar no país. Os investidores fugiram e os credores ficaram com créditos malparados de grupos hoteleiros que planeavam vender as propriedades para pagar as dívidas. Para limitar as perdas nos empréstimos, alguns desses ativos foram transferidos para fundos de maneio, geridos por empresas de private equity.

Desde que Portugal saiu do plano de resgate, há dois anos, que a percentagem de créditos malparados tem sido de 12%, de acordo com o Banco de Portugal.