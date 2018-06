Porque é que Maradona recebe 13 mil euros por aparição pública no Mundial?

Ao longo do campeonato do mundo que está a decorrer na Rússia já por diversas vezes vimos nas bancadas antigos craques do futebol. Todos eles recebem da FIFA uma verba 13 mil euros por cada aparição pública que fazem durante a competição. A notícia é avançada pelo “Sport Bible” esta sexta-feira.

Desde Diego Maradona, passando pelo jogador do FC Porto, Iker Casillas, Xavi, Samuel Eto’o, Carles Puyol, entre outros fazem parte de um conceito denominado pela FIFA de ‘Legends Concept’.

Além do prémio monetário que recebem por aparecer estes jogadores que outrora brilharam nos relvados mundiais, a FIFA paga também as suas estadias e viagens.