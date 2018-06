Por que razão Rui Patrício avançou para a rescisão? Leia a carta do jogador

“Fui alvo de violência psicológica e de violência física. Isto não pode deixar de constituir justa causa, para que eu, preservando a minha dignidade pessoal e profissional, me liberte do contrato que me liga ao Sporting”, lê-se na carta.

O guarda-redes Rui Patrício rescindiu contrato com o Sporting, devido ao clube ter posto em causa a sua “integridade física”, não lhe dando as “condições mínimas” para exercer a sua profissão, e que temeu pela própria vida. Numa carta de rescisão de 34 páginas, e que é assinada pelo próprio Rui Patrício, o internacional português enumera e revela vários episódios e mensagens escritas pelo presidente Bruno de Carvalho, a partir de janeiro deste ano, e acrescenta que poderá avançar para um pedido de indemnização por “danos de natureza não patrimonial”, que alegadamente sofreu. “Fui alvo de violência psicológica e de violência física. Isto não pode deixar de constituir justa causa, para que eu, preservando a minha dignidade pessoal e profissional, me liberte do contrato que me liga ao Sporting”, lê-se na carta. Continuar a ler Rui Patrício, de 30 anos, fez toda a sua formação e carreira profissional no Sporting e tinha contrato com o clube até junho de 2022. O guarda-redes está atualmente em estágio com a seleção portuguesa, que prepara a participação na fase final do Mundial2018, na Rússia.