População portuguesa diminui 23%, para 8 milhões, em 2070

Daqui a 52 anos, Portugal terá apenas oito milhões de habitantes, menos 23% do que a população atual, de acordo com o novo relatório de envelhecimento (Ageing Report 2018) da Comissão Europeia, sobre o qual o “Diário de Notícias” informa esta quarta-feira.

O recuo da população portuguesa só é superado pela Grécia e por alguns países do Leste, sendo que a principal consequência do recuo demográfico para Portugal é, em 2070, o decréscimo da população ativa. A população com idade para trabalhar (15 a 64 anos de idade) vai sofrer um tombo superior a 37%, de 6,7 milhões de pessoas (hoje) para 4,2 milhões.

Mais, o número de horas trabalhadas em Portugal será em 28% inferior à atual, um fator pressionado pela evolução tendencialmente negativa do emprego total, pelo envelhecimento da população, pelo avanço lento da natalidade e por um saldo migratório insuficiente para sustentar a economia e a sociedade portuguesa.