Os dados das Contas Nacionais por setor institucional do segundo trimestre confirma algumas das tendências do passado recente. O défice orçamental está a baixar e tudo aponta para que possa ficar abaixo da meta deste ano. A taxa de investimento das empresas está a recuperar, mas a um ritmo lento. As poupanças familiares estão em mínimos históricos. E o peso dos salários no PIB continua a crescer, mas mantém-se muito abaixo dos valores pré-crise.