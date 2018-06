População da Madeira sofre quebra, Região apresenta saldo migratório positivo pela primeira vez desde 2010

Apesar da população da Madeira ter sofrido uma quebra na sua população é também verdade que pela primeira vez desde 2010 apresentou um saldo migratório positivo, diz a Direcção Regional de Estatística (DREM).

No final de 2017 a Madeira tinha 254 mil e 368 pessoas o que representa uma descida de 508 pessoas face ao período homólogo, o que constitui uma quebra de 0,2%.

Apesar disso verificou-se no entanto um saldo migratório positivo na Madeira que se fixou em 45 pessoas. Isto resulta, explica a DREM, do regresso à Região dos emigrantes da Venezuela.

Em termos populacionais todos os municípios perderam habitantes, com excepção de Santa Cruz, Porto Santo, e Ponta do Sol, sendo que as quebras mais assinaláveis foram em Santana e Machico.