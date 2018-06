Ponta Gorda já tem bandeira azul

A Ponta Gorda já tem a partir desta quinta-feira a bandeira azul que serve também para assinalar a abertura da época balnear neste complexo.

“Este ano, a abertura da época balnear dá-se após um inverno particularmente rigoroso, onde tivemos de superar, como todos sabem, diversas contrariedades”, referiu o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia.

O autarca assinalou ainda “a resiliência dos funchalenses” que apesar destas dificuldades conseguem ter os complexos balneares a funcionar e as intervenções que foram feitas na Ponta Gorda, Lido, Doca do Cavacas, e Praia Formosa.

Foi ainda anunciado que este ano não vai haver aumento no tarifário praticado nas praias do concelho do Funchal.

“Isso deve-se não só ao empenho da Câmara Municipal, mas também ao trabalho que tem sido desenvolvido pela Frente MarFunchal e por todos os seus trabalhadores”, reforçou o autarca.