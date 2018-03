Polónia, Alemanha e a II Guerra Mundial: como pedir 690 milhões de euros ao maior parceiro comercial?

A Polónia pretende obter uma compensação da Alemanha de 690 milhões de euros, por danos causados durante a II Guerra Mundial, explicou o ministro polaco dos negócios estrangeiros, Jacek Czaputowicz, esta quarta-feira.

“Temos que falar sobre como compensar os polacos pelos danos sofridos durante a Segunda Guerra Mundial”, afirmou Czaputowicz no parlamento polaco, quando falava sobre a relação política entre entre a Alemanha e a Polónia, citado pelo espanhol “El Economista“. “Vamos procurar formas legais, diplomáticas e económicas para obter a nossa devida compensação”, acrescentou.

Esta compensação que a Polónia poderá requerer junto dos germânicos, é um dos pontos da política externa polaca para 2018.

Também o chefe de uma comissão parlamentar responsável por avaliar o legado histórico entre Alemanha e Polónia, Arkadiusz Mularczyk, afirmou que os polacos têm o direito de reclamar uma indemnização com um valor aproximado de 690 mil milhões de euros, por danos materiais e mortes durante a II Guerra Mundial.

A questão adensa-se, pois, em 2017, o parlamento alemão afirmou que Varsóvia não tem qualquer legitimidade para exigir qualquer indeminização. Esta é uma questão que pode “minar” a relação diplomática entre os dois países, de acordo com analistas internacionais.

Afinal, a Alemanha é o maior parceiro comercial da Polónia e a Polónia é o Estado-membro da União Europeia que recebe a maior parte dos fundos de ajuda.

A Polónia foi atacada e ocupada no início da Segunda Guerra Mundial pela Alemanha Nazi, de Adolf Hitler. As tropas de Hitler assassinaram cerca de 3,2 milhões de judeus a residir na Polónia. Oficialmente, o país nunca se rendeu às forças alemãs, mas acabou por perder mais de três milhões de cidadãos não-judeus durante a guerra. A capital do país, Varsóvia, foi arrasada em 1944, depois de uma tentativa de revolução fracassada, de onde resultaram mais 200 mil civis mortos. Em 1939, o país chegou a estar dividido entre Alemanha e a então União Soviética.