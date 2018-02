Políticos catalães recusam tomar parte em receção formal a Filipe VI

O rei Filipe VI de Espanha esteve, este fim de semana, pela primeira vez em Barcelona, desde que a 1 de outubro a autonomia promoveu o referendo sobre a independência, considerado ilegal pelo governo central, e o mínimo que se pode aferir da leitura da imprensa espanhola é que a tensão entre os dois lados da barricada não cedeu um milímetro.

Ada Calau, alcaide de Barcelona em representação de uma frente de esquerda onde está o Podemos, e Roger Torrent, militante da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, independentista) presidente da Mesa do parlamento catalão, não quiseram tomar parte na cerimónia de receção protocolar ao monarca.

De imediato, o governo de Mariano Rajoy considerou “deplorável” a atitude “irresponsável e sectária” dos dois responsáveis políticos – que não foram os únicos a não quererem encontrar Filipe VI na receção – uma espécie de boas-vindas formais à mais alta figura da hierarquia espanhola. E ameaçou que Barcelona pode sair do radar das grandes realizações espanholas com cariz internacional: em causa estava o Mobile World Congress ( MWC), que o rei inaugurou, com uma fonte do governo citada pelo “El Pais” afirmar que a atitude dos dois políticos catalães “coloca em risco que Barcelona possa continuar no futuro a albergar um evento global de tal importância“.