Politécnico do Cávado e do Ave abre aos mais novos em julho

O Campus do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) em Barcelos abre de 2 a 13 de julho a crianças e jovens entre os 10 e 16 anos, que aí poderão desfrutar de atividades de lazer, desportivas e pedagógicas.

A iniciativa “O Verão no Campus” do IPCA destina-se, preferencialmente a filhos de elementos da comunidade académicas (estudantes, docentes e funcionários) podendo, ainda, ser alargado a residentes da cidade de Barcelos que não pertençam à instituição.

As atividades decorrerão maioritariamente no Campus de Barcelos, incluindo uma oferta variada de atividades desportivas (piscina e ao ar livre), passeios, visitas a museu, workshops, sessões de cinema, jogos, simuladores e muita brincadeira. Estão ainda previstas saídas locais, que possibilitarão um contacto com a cidade de Barcelos.