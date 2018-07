Politécnico de Setúbal apoia empreendedores da Bela Vista

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) está a prestar apoio e formação em empreendedorismo aos moradores do bairro da Bela Vista e zona envolvente, ao abrigo de uma parceria com o programa municipal Nosso Bairro, Nossa Cidade.

Este programa, operacional desde 2012, visa impulsionar ações de melhoria em cinco bairros da cidade com base nas decisões e participação ativa dos seus habitantes.

A ideia é permitir que pequenos projetos informais, nascidos dos talentos e hobbies dos próprios moradores, se transformem em negócios com valor que possam beneficiar também a vida comunitária.

“O desafio que nos foi lançado pela Câmara de Setúbal foi que pudéssemos ajudar os moradores a formalizar alguns negócios que eles já desenvolviam informalmente. Em algumas reuniões, confirmámos isso: muitos deles são pessoas extremamente habilidosas, capazes de produzir um produto com valor, mas ainda sem os instrumentos necessários para dar forma e sustentabilidade ao negócio”, explica Teresa Costa, docente da Escola Superior de Ciências Empresariais, que está a trabalhar diretamente com a equipa técnica do programa neste eixo dedicado ao empreendedorismo.