Politécnico de Leiria dinamiza campeonato da tabuada

O 1.º Campeonato Nacional Multipli realiza-se dia 14 de junho, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria com o objetivo de “potenciar os conhecimentos relativos à tabuada, fomentar o interesse dos alunos pela Matemática e estimular a componente lúdica ao longo do processo de ensino-aprendizagem”.

No encontro, dedicado à multiplicação, são esperadas cerca de 100 crianças do terceiro ao sexto ano do ensino básico.

“O campeonato baseia-se no jogo de cartas Multipli, um jogo de tabuada ao contrário, que se joga entre dois jogadores e é acompanhado por um árbitro, que permite treinar a multiplicação de uma forma divertida, ao mesmo tempo que leva os jogadores a raciocinar e a exercitar a memória, mas conta com um conjunto de regras novas, que permitem criar novas dinâmicas”, explica a organização.