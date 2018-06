Polícia volta a ouvir Benjamin Netanyahu num caso de corrupção

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, foi esta semana interrogado em sua casa a propósito da sua eventual participação no chamado ‘caso 4000’. Os investigadores do caso suspeitam que Netanyahu, que foiera ministro das Comunicações entre 2014 e 2017 (acumulando com o lugar de primeiro-ministro), interveio junto dos reguladores para ajudar o grupo Bezeq, é controlado por Shaul Elovitch, amigo de longa data do chefe do executivo israelita.

Em troca, alega a investigação, Elovitch ordenou que o site noticioso Walle, do grupo Bezeq, fornecesse uma cobertura favorável do primeiro-ministro e da sua mulher, Sara. As investigações são sustentadas numa testemunha, Nir Hefetz, ex-confidente do responsável do grupo, que entregou à polícia evidências incriminatórias em forma de gravações.

A polícia também quis saber junto de Netanyahu se era verdade que Sara Netanyahu enviara mensagens a Iris Elovitch, mulher de Shaul Elovitch, nas quais pediu que a cobertura do caso fosse alterada.