Polícia Judiciária investiga sete jogos envolvendo Benfica, FC Porto e Sporting

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar oito partidas do principal campeonato de futebol, sete dos quais a envolver Benfica, FC Porto e Sporting. Segundo conta o “Jornal de Notícias” (JN) na edição desta sexta-feira, está também a ser analisado o encontro entre Feirense e Rio Ave. Os indícios da PJ recaem sobre a viciação de resultados para vencer, com alguns jogadores a serem alegadamente abordados para facilitarem nos jogos contra os seus adversários.

Para além disso e de acordo com o “JN” existem ainda suspeitas “de combinação de jogos para apostas desportivas”. Os sete desafios em causa dos “três grandes” que a PJ investiga estão ligados aos processos em que cada um está envolvido. No caso do Benfica o caso dos “e-mails”, diz respeito a dois os jogos que estão a ser analisados: o Rio Ave – Benfica e o Marítimo – Benfica, ambos da época 2015-2016, que o clube da Luz venceu e que está a gerar suspeitas por suspostas facilidades dos jogadores vila-condenses e insulares.

Em relação ao FC Porto a investigação do “Estorilgate”, está relacionada com a partida dos “dragões” contra o Estoril que começou a 15 de janeiro e acabou a 21 de fevereiro, depois da bancada onde se encontravam os adeptos azuis e brancos ter sido evacuada por motivos de segurança, no intervalo do jogo.