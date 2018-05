Polícia Judiciária investiga alegado aliciamento de jogadores do Marítimo

A Polícia Judiciária está a investigar um possível aliciamento de jogadores do Marítimo, por parte do empresário César Boaventura, referente à época de 2016-2017, de acordo com o Correio da Manhã.

Existem suspeitas de que César Boaventura, empresário com ligações ao Benfica, diz o Correio da Manhã, tenha aliciado pelo menos quatro jogadores do Marítimo.

O Correio da Manhã diz ainda que não é claro se os jogadores foram corrompidos e se César Boaventura terá agido sozinho ou mandatado pelo Benfica.