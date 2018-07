Pólenes muito elevados no norte e centro do país nos próximos dias

As concentrações de pólenes no ar vão estar muito elevadas nas regiões do Norte e Centro e elevadas e moderados nas regiões do Centro e Sul de Portugal continental nos próximos setes dias.

Segundo o Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), entre hoje e 19 de julho, em todo o país, vão predominar na atmosfera os pólenes de gramíneas, castanheiro e da erva parietária. Em Ponta Delgada (região autónoma dos Açores), os pólenes encontram-se em níveis moderados, com predomínio dos pólenes das ervas gramíneas, parietária e tanchagem e das árvores palmeiras. No Funchal (região autónoma da Madeira), os pólenes encontram-se em níveis baixos, com destaque para os pólenes das ervas gramíneas e parietária. Continuar a ler