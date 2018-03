Polémica na bancada do CDS: oposição a Cristas prefere ficar fora do Parlamento

Raul Almeida não vai ocupar o lugar de Filipe Lobo d’Ávila, como deputado do CDS. Em declarações ao jornal “Expresso”, o centrista aponta as mesmas razões que levaram à saída do ex-deputado, para a sua tomada de decisão. “Não mudou nada”, não tendo também garantias “que viesse a sentir a liberdade que ele sentiu”. Para repetir o mesmo, não valeria a pena”, afirma.

Raul Almeida era o candidato nas listas do CDS, para suceder a Filipe Lobo d’Ávila, isto porque, os deputados e candidatos a deputados, que fazem parte da oposição a Assunção Cristas preferiram ficar de fora do Parlamento.

Outras das razões indicadas para esta decisão, devem-se a “não ter condições políticas” e também pelo facto de trabalhar numa empresa privada, e desse modo “não depender de cargos políticos”, bem como poder “valorizar a sua liberdade”.