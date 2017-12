Polémica em França: Primeiro-ministro gasta 350 mil euros para regressar a Paris

O primeiro-ministro francês viajou de Paris para Tóquio, no Japão, de onde seguiu para Noumea, na Nova Caledónia num Airbus A 340. No regresso, Edouard Philippe utilizou o mesmo avião até à capital do Japão, onde fretou um avião por 350 mil euros a uma empresa privada que o trouxe de regresso à capital francesa.

A decisão colheu um coro de críticas da oposição, que acusou Edouard Philippe de despesismo e de não ter um comportamento exemplar em termos de gastos governamentais como tem sido pedido pelo Presidente Emmanuel Macron.

Edouard Philippe respondeu à controvérsia, dizendo que se viu obrigado a tomar a decisão porque “não havia qualquer voo comercial e era preciso regressar rápido, dado que o Presidente ia partir para a Argélia. “A regra é, sempre que possível, o primeiro-ministro ou o Presidente devem estar em território nacional. Assumo toda a responsabilidade”, justificou, citado pela agência de notícias Reuters.