Polémica Centeno: Posição de Marcelo não agrada a socialistas

O primeiro-ministro, António Costa, e o partido socialista não terão recebido de bom grado o comunicado emitido pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a condenar o comportamento do ministro das Finanças do seu Governo, Mário Centeno. Segundo informação avançada pela SIC, o presidente defende que Centeno deveria ter dado explicações “há vários meses” e só não demite o ministro porque isso teria impactos sérios na estabilidade financeira do país.

Fontes próximas do presidente garantem à SIC que, horas depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter dado a conhecer a sua posição em relação ao envolvimento de Mário Centeno na polémica das declarações de rendimentos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), António Costa “terá deixado claro a Marcelo o seu desagrado”.

O primeiro-ministro terá tecido “vários elogios” ao ministro das Finanças e argumentado que este não deveria ser demitido. Mas esta opinião parece não ter sido partilhada pelo Marcelo Rebelo de Sousa que, em comunicado, terá destacado o “comportamento censurável” do ministro. De acordo com a SIC, se o “Presidente da República tivesse insistido”, Mário Centeno acabaria mesmo por deixar o cargo.