Poder da Alemanha também é agrário

Pensa-se na Alemanha como o grande motor económico da Europa, um dos maiores (4º) do Mundo. Mas pensa-se sobretudo em indústria e tecnologia. Esquecemo-nos sempre de que a nação germânica é também uma das mais poderosas no setor agrícola. Se nos limitarmos às estatísticas, até parece que não, porque em 2010, a agricultura, mais o setor florestal e de extração mineira, representaram apenas 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) e empregavam só 2,4% da população. Mas se verificarmos que o setor cobre 90% das necessidades de uma população que ronda os 80 milhões de habitantes e que algumas das maiores armas económicas germânicas são a sua indústria agroalimentar e que os bens alimentares constituem uma das suas maiores exportações, as coisas começam a mudar de figura.

Para perceber melhor essa realidade, nada como visitar a Berlin Green Week, uma das maiores feiras mundiais de agricultura e alimentação, que se realizou este ano, entre 20 e 29 de janeiro, a sua 82ª edição. É um espaço em que (literalmente) nos perdemos e em que nos apercebemos da grande pujança da agricultura alemã e, na sua grande maioria, de outros países europeus, com destaque para a antiga Europa de Leste, para os países nórdicos e do Báltico, e para algumas ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central.

Sente-se também a pequenez da nossa presença face a países que há uns anos estavam atrás de nós: um pavilhão da Portugal Foods, que convidou o InovCluster de Castelo Branco, que selecionou um conjunto de pequenos produtores, a maioria da Beira Interior, que apresentaram aos visitantes do certame produtos tradicionais como queijo, azeite, vinho, pastéis de nata, pastéis de bacalhau e rissóis de leitão, presunto de peru, flor de sal e empadas. Mais um espaço de um produtor de enchidos de carne de porco bísaro. E mais dois balcõezinhos, com mais pastéis de nata, cafés, águas e cervejas nacionais e o incontornável vinho do Porto.