Podem os moderados vencer o fascínio pelos populistas?

Não há nada melhor para o desenvolvimento da Humanidade do que líderes moderados. Por mais defeitos que tenham, o “bipartidarismo” e “centrão” político, que passámos a desdenhar sobretudo depois da última crise económica, são a via política que, historicamente, mais progresso e paz social nos trouxe.

Sucede que nesta era dos feeds, tweets e likes, a moderação é uma coisa chata. E os partidos do “centrão”, adormecidos por uma experiência de décadas de alternância governativa, acabaram fintados pelos que cedo compreenderam o valor de mensagens simples, agressivas e de muitas “partilhas” e likes.

Quase ninguém lê um programa político, mas todos lemos um tweet com poucos caracteres de insultos e idiotices. Ninguém quer saber de uma cimeira do G7 com líderes “normais”, mas todos querem assistir a uma cimeira protagonizada por dois excêntricos com atitudes ridículas, mensagens básicas e chocantes (como por exemplo, tratar um ditador sanguinário como um “tipo duro”) e capazes de, em meia dúzia de horas, darem a ilusão de resolver o que os moderados demoram anos. O “fogo de vista” parece valer mais hoje em dia do que a substância.