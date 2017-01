“Podem berrar muito, mas o PSD é mesmo coerente”

O debate sobre a redução da Taxa Social Única (TSU) decorre na Assembleia da República, com PCP, BE e PSD preparados para chumbar a medida acordada na concertação social entre o Governo, as confederações patronais e a UGT.

O primeiro a falar foi José Soeiro do BE, partido que agendou o debate por via potestativa, seguindo-se a deputada do PCP, Rita Rato, que voltaram a defender e revogação do desconto da TSU em 1,25 pontos percentuais para os empregadores.

Tanto o BE como o PCP voltaram a apontar como alternativas a redução ou eliminação do Pagamento Especial por Conta (PEC) ou a redução dos custos energéticos e acusaram o PSD de incoerência, com José Soeiro a sublinhar a “pirueta” do PSD.