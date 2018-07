Pode um clube ser punido pelos atos de uma claque dentro e fora do recinto?

E se os elementos que dão cor e som a uma partida de futebol forem também aqueles que mais problemas podem causar? De acordo com o portal dos ‘Direitos e Deveres dos Cidadãos’ da Fundação Manuel dos Santos, as claques podem levar os clubes a serem punidos pelos seus comportamentos a nível disciplinar e financeiro.

Para isso, basta que os sócios, adeptos ou simpatizantes, onde se incluem estes grupos organizados, pratiquem no seu recinto desportivo atos de violência, como agressões a agentes desportivos, elementos das forças de segurança, espectadores, elementos da comunicação social e outras pessoas, ou invasões de campo e outros distúrbios que impeçam ou atrasem o espectáculo desportivo.

No entanto, esta regra aplica-se apenas quando os problemas são causados dentro do recinto de jogo. Nas imediações do mesmo, o clube não é responsável pelos atos de violência praticados. No entanto, a lei coloca‑lhes certos deveres que visam envolvê‑los na repressão dessa violência e cujo incumprimento tem consequências.