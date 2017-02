Quem pode ser português? Parlamento discute alterações à Lei da Nacionalidade

O Parlamento discute esta quinta-feira em plenário os projetos apresentados pelo PSD (Partido Social-Democrata) e pelo BE (Bloco de Esquerda) para alterar a Lei da Nacionalidade vigente. Os sociais-democratas defendem que a atribuição de nacionalidade portuguesa deve ser feita com base no critério de descendência, enquanto os bloquistas querem que esta seja obtida de acordo com o lugar de nascimento, independentemente da origem dos pais.

Segundo o critério jus sanguinis proposto pelo PSD, se um bebé, com pais ou avós de origem portuguesa, nascer num país estrangeiro, deve-lhe ser conferida automaticamente a nacionalidade portuguesa. A proposta é uma extensão do projeto lei apresentado em 2015 pelo partido, que previa a atribuição apenas a bebés com pais portugueses.

“Não vejo nenhum problema em [que os netos de portugueses] não falem português [e obtenham a nacionalidade originária]”, diz o deputado do PSD, José Cesário.