Pobreza, uma questão adormecida

Continuamos a ser das sociedades mais desiguais e com mais elevado risco de pobreza na Europa. O atual Governo orgulha-se de ter reposto rendimentos e descongelado pensões, mas o fosso entre ricos e pobres não abrandou desde que tomou posse.

A solução não passa exclusivamente pelo crescimento económico gerador de emprego como querem fazer crer aqueles que, no Governo ou na oposição, se mostram sensíveis ao tema. Sem uma estratégia conducente à defesa intransigente de um personalismo assente na dignidade da pessoa humana não vamos conseguir combater a pobreza de frente e, sejamos realistas, não há vontade política para a concretizar.

Defender os pobres, através do combate à precariedade laboral e do aumento do salário mínimo é importante, mas a prioridade não é essa. A prioridade é defender os mais pobres dos pobres, aqueles que pela idade ou condição física já nem podem trabalhar para sobreviver. Se esperarmos pela eficácia no avanço das estratégias macroeconómicas arriscamo-nos a que ela não chegue àqueles que entretanto já sucumbiram ou cujas condições de vida resultaram numa recuperação inviável.