PME vão colaborar na Aliança de Stakeholders de Blockchain

A CIONET, comunidade de executivos de TI na Europa. e o IAPMEI estabeleceram um acordo de colaboração que visa promover a interação em iniciativas institucionais. O IAPMEI participará num conjunto de atividades destinadas a promover o envolvimento de instituições públicas, empresas e ensino superior no paradigma tecnológico Blockchain, a fim de criar uma comunidade de partilha de conhecimento sobre o tema.

Arranca já este mês e prolonga-se até novembro, o programa de sensibilização e informação sobre a tecnologia Blockchain, designado de Aliança de Stakeholders de Blockchain, devido à sua finalidade de criar sinergias entre os diversos players envolvidos. Entre as ações previstas destaca-se um portal com Sandboxes, onde os participantes da Aliança – estudantes, startups, entre outros – poderão desenvolver soluções e conceitos com base em Blockchain.

Em paralelo, será lançado um roadshow que chegará a alunos do ensino superior e a associações empresariais a nível nacional. Alunos, start-ups e empresas serão também convidados a responder com soluções baseadas em Blockchain a desafios lançados pelos players envolvidos na Aliança.